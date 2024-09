Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Secondo una tradizione orale, giunse a Palermo come ancella della Regina Margherita moglie di Guglielmo I. La Santa abbandonò poi le umane comodità per una vita da eremita fatta di contemplazione e solitudine.Santa Rosalia fu probabilmente monaca Basiliana e per lo più fu eremita sul monte Pellegrino a Palermo dove esisteva un Santuario rupestre. Proprio sul monte Pellegrino morì il 4 settembre 1160. Si racconta che nel 1624, mentre a Palermo infuriava la peste, Rosalia apparve in sogno a un cacciatore. A lui indicò la via per ritrovare le sue reliquie e gli chiese di portarle in processione per la città.Il suo desiderio venne esaudito.Dove passava il corpo di Santa Rosalia, i malati guarivano e in pochi giorni la città venne purificata.Da allora a Palermo la processione si ripete tutti gli anni. Rosalia fu inserita nel Martirologio Romano nel 1630 da Papa Urbano Vlll. Buon onomastico a tutte le le lettrici che si chiamano Rosalia.