Saba Archimandrita, il santo dei monaci

San Saba nasce nel V secolo in una famiglia cristiana. Da ragazzo studia nel monastero di Flavianae vicino a Cesarea di Cappadocia.Terminati gli studi, desideroso di farsi Monaco, si reca in Pellegrinaggio in Terrasanta.Qui Saba trova una guida decisa nel Monaco Eutimio detto il 'Grande' e con lui condivide una vita eremitica nel deserto della Giordania: una santa vita nella preghiera, nel lavoro manuale e nella penitenza.Quando il suo maestro muore, Saba si ritira vicino a Gerusalemme in una grotta nella valle del Cedron. Attorno a lui nasce un'aggregazione monastica.Insieme a Saba i monaci raggiungono in poco tempo il numero di 150. Più tardi sorgono altri nuovi 'villaggi' simili anche in altre parti della Palestina. Nel 482 il Santo viene ordinato sacerdote e nominato Archmandrita cioè capo di tutti gli anacoreti di Palestina.



Saba pretende dai suoi monaci disciplina e per questo motivo non è amato da tutti. Il santo sarà costretto ad allontanarsi per qualche tempo presso il lago di Tiberiade, dove fonda un'altra comunità.

Viene richiamato però a Gerusalemme: i monaci si sono moltiplicati e si rende neccessaria la sua energia per guidarli nel rispetto delle regole monastiche.



La gente, già da vivo, venera Saba come un Santo e viene attribuito a lui un intervento miracoloso contro i danni di una durissima siccità. San Saba Archimandrita muore nel 532 ed è ricordato da sempre dal grande monastero che porta il suo nome.