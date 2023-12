Santa Bibiana e il martirio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Bibiana nacque a Roma nel 347, il padre Flaviano era un cavaliere prefetto di Roma, una volta salito al trono l'imperatore Giuliano fu costretto a lasciare la sua carica. Sorpreso mentre seppelliva i martiri Prisco, Priscilliano e Benedetta, Flaviano, venne martirizzato nel 361.Da quel momento Bibiana rinchiusasi in casa, con la madre e la sorella, si riunì pregando in attesa del martirio. Tutte e tre infatti furono arrestate perché cristiane e condannate a morte.Prima del martirio Bibiana fu affiancata da una donna di malaffare (Rufina). Nemmeno il pensiero di una vita mondana ebbe effetto sulla giovane Santa. Bibiana fu pertanto legata a una colonna e flagellata e spirò 4 giorni dopo: era il 363 d.c. Il corpo inerme della Santa fu esposto ai cani randagi, i quali lo lasciarono illeso.

Santa Bibiana gode di una vasta fama: Papa Simplicio, nel 483 dedicò alla Martire una basilica nella quale riposa il suo corpo. Già nel V secolo inoltresi commemorava Santa Bibiana il 2 dicembre.

Nella chiesa romana oggi dedicata a lei c'è una famosa scultura del Bernini che la raffigura con le palme in mano simbolo del martirio. Più tardi poi il culto si è diffuso in tutta l'Europa: la sua protezione viene invocata per guarire l'epilessia e le malattie mentali.



Un'antica tradizione attribuisce alla festa di Santa Bibiana una previsione meteorologica e l'andamento di tutta la situazione invernale. Nell'Italia settentrionale questo concetto viene così riassunto: 'Come a Santa Bibiana, 40 giorni e una settimana'.

Buon onomastico a tutte le lettrici che si chiamano Bibiana o Viviana.