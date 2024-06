San Bonifacio, guida della Germania

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

San Bonifacio nacque in Inghilterra nel 673 da una famiglia nobile del Wessex. Fu educato fin da giovanissimo nel monastero di Exeter. Più tardi entrò nell'abbazia di Nursling, dove completò gli sudi; fu ordinato sacerdote e si rivelò apprezzato maestro. Nell'intento di evangelizzare le terre pagane del continente europeo partì dall'Inghilterra e andò in Francia, ma presto fu costretto al rimpatrio.Bonifacio allora si recò a Roma e Papa Gregorio ll lo consacrò vescovo in Germania.La sua attività missionaria fu sempre legata al Vescovo di Roma.Bonifacio fece abbattere un importante simbolo del culto pagano, la secolare quercia sacra di Geismar. Gli anni successivi li dedicò poi a consolidare strutture ecclesiastiche che aveva evangelizzato in Germania. Collaborò inoltre alla convocazione di tre importanti Concili della Chiesa Franca; lo storico patto tra i franchi e il papato rientrò così nell'opera di San Bonifacio.Ormai avanti in età, il Santo Vescovo, si ritirò nel monastero di Fulda, in Germania e che il suo discepolo Sturmio aveva organizzato secondo l'esempio dell'abbazia benedettina di Montecassino. Nel 755, ormai ottantenne, Bonifacio cadde vittima, a Dokkum, di una banda di rapinatori che lo uccisero. Il suo corpo fu sepolto a Fulda. Il sepolcro di San Bonifacio è il centro religioso della Germania, e là ogni anno si riunisce la conferenza episcopale Germanica.Buon onomastico a chi si chiama Bonifacio.