San Columba da Iona

San Columba nacque in Irlanda nel 521, fin dall'infanzia manifestò un animo da poeta. Ricevette l'ordinazione presbiterale, a Clonard, uno dei più grandi monasteri d'Irlanda. Columba era appassionato di manoscritti e si ricordò che nell'abbazia di Moville vi era un libro prezioso. Di nascosto, senza autorizzazione, lo trascrisse, ma fu scoperto e portato dinnanzi al Re, che lo arrestò. Ferito da questo gesto Columba si vendicò e, umiliato, si recò tra le tribù del Nord che incitò all'insurrezione armata contro il Re.Fu allora scomunicato: più tardi, per merito dell'Abate Brendano, fu perdonato e riaccolto con misericordia. Questa inaspettata bontà, fece comprendere a Columba che non bisognava lasciarsi vincere dal male; cambiò vita e intraprese una missione missionaria. Il Santo imparò a non cercare il potere in questo mondo e a correggere l'impetuosità del suo carattere.

Nel 552, con 12 compagni costruì un monastero a Iona e si dedicò alla evangelizzazione dei Pitti, una popolazione che abitava nell'attuale Scozia. Convertiti i pagani, Columba tornò in Irlanda; rimproverò i prepotenti, ottenne maggior benevolenza verso i prigionieri e svolse opere di pace verso Principi in lotta.

Il suo ministero si spostò anche verso i paesi del Nord della Gran Bretagna e poi verso l'Islanda.



Fondò circa 300 monasteri e a Iona, la sua sede principale, fondò una università ecclesiastica dove vennero formati un gran numero di Vescovi scozzesi e irlandesi. Morì il 9 giugno del 597 come aveva predetto, non prima però di aver cantato l'ufficio con i fratelli e aver dettato il suo testamento spirituale. Buon onomastico a chi si chiama Columba nome molto noto in Irlanda.