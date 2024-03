Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Più tardi gli venne chiesto di diventare sacerdote, il Santo preferiva però la vita da eremita e per questo gli venne concesso di recarsi, in solitudine e preghiera, a Rocca d'Almo in una grotta. Successivamente andò in pellegrinaggio in Terrasanta e durante il suo viaggio compì numerosi miracoli a Gerusalemme e in Calabria.Quando l'Abate di San Basilio morì Cono lo sostituì; la vita dell'Abbazia, però, non faceva per lui, decise pertanto di ritirarsi nuovamente in solitudine nella grotta di San Michele. In quell'eremo visse, tra penitenze, preghiere e digiuni, fino alla morte che lo colse nel 1236.San Cono è venerato, come Patrono, delle città di Naso e del paese di San Cono (Catania).Il Santo è anche invocato contro i male delle orecchie e del naso.