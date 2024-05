Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Desiderio era nativo di Genova. Fu il terzo Vescovo di Langres in Francia e partecipò ai Concili di Sardien nel 343 e di Colonia nel 346. Vedendo che il suo popolo era straziato dall'esercito dei vandali, si presentò al loro Re per supplicarlo di avere pietà. Il Re, dal canto suo, lo fece decapitare e Desiderio si offrì volentieri per il gregge a lui affidato.Assieme a lui patirono in molti e tutti furono sepolti a Langres. Dopo la morte, il suo culto si diffuse non solo in Francia, ma anche in Italia, Svizzera e Germania. San Desiderio è venerato come Patrono della città di Langres. La sua tomba era custodita in un priorato benedettino posto al centro della città.Nel 1354 fu fondata in suo onore una celebre confraternita a cui si iscrissero Re e Principi. San Desiderio è inoltre invocato come testimone della verità dei giuramenti e come Protettore nei parti complicati. Buon onomastico a chi si chiama Desiderio.