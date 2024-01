Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sotto l'imperatore Valeriano, che perseguitava i cristiani, Massimo trovò rifugio nelle campagne, mentre Felice rimase a Nola a rappresentarlo.Felice poi venne arrestato; come tanti altri cristiani subì maltrattamenti e torture. Uscito dal carcere, riuscì a ricondurre in salvo, a Nola, il Vescovo Massimo e restò a lui vicino fino alla morte. Dopodiché vollero fare Vescovo lui; egli invece conferì l'episcopato al confratello Quinto. Felice si ritirò invece a esercitare umilmente il ministero del sacerdote fino alla morte. Si mantenne coltivando un terreno come affittuario e divideva il raccolto con i poveri.La gente vide in lui un dispensatore di gioia e così venne tramandata, la sua santità, soprattutto per voce popolare, già a partire dal giorno della sua morte, che avvenne il 14 gennaio del 313.Il suo culto è ancora molto vivo soprattutto a Cimitile ( Napoli) dove il suo corpo fu seppellito presso le Basiliche paleocristiane. La sua tomba fu detta 'Ara Veritatis', perché gli si attribuiva particolare efficacia contro la falsa testimonianza.Nonostante San Felice non sia stato ucciso, fu riconosciuto Martire dalla Chiesa per le numerose sofferenze patite nella vita.Buon onomastico ai lettori che si chiamano Felice.