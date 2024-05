San Giobbe, la pazienza e la fiducia in Dio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il libro di Giobbe è la fonte fondamentale per conoscere questo Santo: il testo biblico è un capolavoro poetico e Giobbe è visto come l'emblema della pazienza e di colui che subisce ogni genere di prove.La sua frase più celebre è la seguente: 'Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore'. La tradizione Cristiana non esita a considerare Giobbe come una prefigurazione di Cristo nella sua Passione e risurrezione.Il testo del libro dell'Antico Testamento che lo raffigura è costituito da una serie di dialoghi tra lui e i suoi amici che incarnano la teologia tradizionale. Gli amici di Giobbe sono freddi assertori della spiegazione del male: pensano che ad ogni peccato corrisponde una punizione. Giobbe, il grande sofferente, avverte invece quanto mai più complesso il dramma del male e del dolore.

Con tutta la sua forza di coinvolgere Dio per averne un'illumunazione, Giobbe, nella malattia e nella solitudine, si lamenta con Dio e non riesce a capire il suo progetto, ma riesce ugualmente a rimanere fermo nella fiducia. La vera meta di Giobbe è la ricerca di una fede che vuole incontrare il Signore per capire il mistero del dolore. Dio rispondendo a Giobbe lo invita a credere che anche il dolore fa parte di un progetto d'amore che non è irrazionale.



Anche se l'uomo è capace solo di sondare qualche aspetto della sofferenza si deve ugualmente fidare di Dio: non sempre ciò che gli accade è riducibile alla logica umana. Giobbe allora intuisce una dimensione di verità e di luce che lo supera. Dio ama, anche se permette il male, è capace di armonizzare ogni realtà, persino il dolore, e dona all'uomo tutto il bene possibile in modo che possa raggiungere la felicità eterna. Dopo il dialogo con Dio Giobbe esordisce finalmente con una professione di fede nonostante la sua dolorosa esperienza: 'Io ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono'. Giobbe diventa così il Santo di una fede pura, che non si affida a premi e a spiegazioni convenienti, ma che si avvia all'itinerario arduo della spogliazione, della gratuita', della ricerca e della fiducia. Pur nel mistero l'uomo si realizza ed è felice se riesce a considerare il dolore come un mezzo per raggiungere un bene maggiore per sé e per gli altri.

Il nome Giobbe, dall'ebraico, significa perseguitato, che sopporta le avversità.