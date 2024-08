Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Martirologio Romano così descrive questa festa: 'Memoria della passione di San Giovanni Battista, che il re Erode Antipa tenne in carcere nella fortezza di Macheronte nell'odierna Giordania e nel giorno del suo compleanno, su richiesta della figlia di Erodiade, ordinò di decapitare. Per questo Precursore del Signore, come lampada arde e risplende, rese sia in vita sia in morte testimonianza alla verità'.Gesù stesso, nel Vangelo lo loda dicendo: 'Fra i nati di donna non vi è alcuno più grande di Giovanni'.O glorioso San Giovanni, che con grande coraggio rimproverasti non solo gli scribi ed i Farisei, ma anche lo stesso Erode ottenete la grazia di non lasciarci mai condizionare da nessuno di questa terra nel fare i nostri doveri e le opere buone.