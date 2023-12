San Giovanni Canzi da Kety, il santo professore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Intraprende i suoi studi con risultati brillanti, e a 27 anni è docente di filosofia. In seguito si dedica anche agli studi di teologia e a 34 anni viene ordinato sacerdote. Oltre ad amare l'insegnamento dona la sua vita per aiutare i poveri: affamati di pane e di sapere. Giovanni Canzio riesce a sfamare tanti miseri con la sua paga da insegnante e con i suoi digiuni.Giovanni diventa il consigliere e il sostenitore dei suoi concittadini più indifesi e soli. Egli mostra la sua enorme conoscenza della Bibbia e degli scritti di San Tommaso. Giovanni viene apprezzato non solo quando è in cattedra ma anche per le sue lezioni di amore che tiene lungo le strade di Cracovia ai più bisognosi.



Giovanni muore nel 1473 e il suo corpo ora riposa nella chiesa di Sant'Anna che si trova a Cracovia.

Nel 1767 Papa Clemente Xlll lo iscrive tra i Santi.



Al ricordo di San Giovanni Canzio è consacrata nella chiesa di San Floriano una Cappella dove a metà del XX secolo iniziava il suo servizio di vicario il giovane karol Wojtyla.

Proprio Giovanni Paolo II, in visita il 9 giugno 1979, all'Università di Cracovia ha benedetto e invocato la protezione di Maria all'ateneo ricordando con venerazione la figura di San Giovanni Canzi da Kety professore in quella Università.

Buon onomastico a chi si chiama Giovanni.