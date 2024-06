Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dalla cattedra e dal confessionale formò maestri di fede e donne di Carità e lo si poteva trovare spesso nelle carceri tra i detenuti. Giuseppe aveva frequentato le scuole pubbliche nel suo paese e poi studiò nel seminario di Chieri (Torino). Già a 22 anni era prete ed entrò nel Convitto ecclesiastico del teologo Luigi Gualla e approfondì gli studi in teologia.

Nel frattempo lavorò in ospedali, riformatori, carceri e ospizi; molto intensa fu anche la sua attività di predicatore. Più tardi don Cafasso divenne insegnante di morale, direttore spirituale e infine rettore.Ai sacerdoti, Giuseppe, insegnò come presentare la fede con serenità e fiducia. Il giovane Don Bosco gli chiese consiglio: voleva andare missionario. Cafasso invece lo consigliò di rimanere a Torino e lo aiutò a trovare posto ai suoi primi ragazzi e difese Don Bosco dagli attacchi di chi lo criticava.Da Don Giuseppe Cafasso si recarono, per chiedere consiglio, anche Vescovi e Cardinali.Il Santo sacerdote fu molto popolare e amato a Torino, per l'opera tra i carcerati, che non si limitava a visite, ma comprendeva l'aiuto alle famiglie e il soccorso ai dimessi. Giuseppe Cafasso morì nel 1860 a Torino e Papa Pio Xll lo canonizzò nel 2847, proclamandolo Patrono dei carcerati.Buon onomastico a chi si chiama Giuseppe.