San Giuseppe viene spesso raffigurato al banco con la pialla in mano e la sega vicino; accanto a lui il giovane Gesù apprende l'arte del Padre artigiano. Uomo giusto, il Patriarca amò il suo lavoro e non si lamentò nella fatica.Giuseppe, pur essendo Padre del Salvatore e Sposo della Madre di Dio, svolse con dignità un mestiere ordinario e faticoso. Il Santo non cercò, nel lavoro, di soddisfare la cupidigia o la ricchezza; da uomo di fede trasformò la fatica quotidiana in un mezzo di elevazione, e di esercizio di virtù. San Giuseppe acquistò, con il sudore della sua fronte, vestiario, nutrimento, e sostentamento per il suo Dio; ciò rese sante e meritorie le sue fatiche. Il Padre di Gesù fu il più fortunato di tutti i lavoratori.Buon onomastico a chi si chiama Giuseppe.