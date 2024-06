San Guido, vescovo di Acqui Terme

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Guido nacque a Melazzo (Alessandria), nel 1004, da famiglia nobile. Si dedicò alla vita religiosa e dopo aver terminato gli studi a Bologna, fu eletto, nel 1034, vescovo di Acqui Terme, in un periodo in cui la Chiesa era impegnata contro l'immoralità. Appena si trovò a dirigere la sede episcopale, Guido, cercò di riportare sulla retta via morale tutto il clero della diocesi.Dovette altresì risanare il bilancio e per farlo donò tutti i beni appartenuti alla sua famiglia.Guido compì anche numerose opere benefiche e fece costruire ad Acqui un centro per la formazione spirituale femminile. Nel 1037 fondò un monastero dedicato a Maria e per la sussistenza delle monache utilizzò terreni adiacenti al convento. Per far acquistare importanza alla diocesi, Guido, volle far erigere una Cattedrale, ci riuscì con l'aiuto dei Vescovi di Tortona e di Genova che la arricchirono di molti beni.

Guido non solo compì grandi opere ma si impegnò, di persona, a raccogliere grano e frumento da destinare al popolo che era stato colpito da una carestia. Il suo grande animo era racchiuso in un corpo fragile e questo lo costrinse a farsi sostituire dal fratello Opizzone che era Vescovo a Lodi.



Quando Guido morì il 2 giugno 1070, fu tumulato nella Cattedrale da lui costruita. Il suo culto fu approvato ufficialmente nel 1853 dalla Santa Sede; da quel momento, San Guido, fu proclamato Patrono di Acqui. Il nome Guido dovrebbe avere etimologia tedesca e significa, con ogni probabilità, 'Istruito'

Buon onomastico a chi si chiama Guido.