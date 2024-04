Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Brunone, alzaziano e parente dell'imperatore Enrico lll, nacque nel 1002.Mentre era Vescovo fu designato, nel 1026 a succedere a Papa Damaso ll con il nome di Leone. A 46 anni entrò a San Pietro in abito da pellegrino, a piedi scalzi, come apostolo inviato da Dio.Leone IX fu un Papa promotore della riforma del clero e dell'intera Chiesa: avviò poderosi cambiamenti per sconfiggere il concubinato ecclesiastico e le investiture laicali. Corraggiosamente scomunicò Michele Cerulario responsabile dello scisma della Chiesa greca.Leone lX tenne poi importanti Concili, in varie città, dimostrando fermezza nella difesa della Verità e nelle disposizioni contro le eresie. Viaggiò moltissimo, come nessun altro Papa lo aveva fatto in precedenza: percorse l'Italia, la Germania, l'Austria e l'Ungheria. Il Santo Papa volle anche capitanare una spedizione militare contro i Normanni, che nel meridione d'Italia rapinavano e saccheggiavano numerose terre. Fu preso prigioniero e dopo la sua liberazione, giunse a Roma molto debole.Spirò poco dopo a 52 anni nell'anno 1054.La tradizione afferma che tutte le campane di Roma si misero a suonare spontaneamente per annunciare la sua morte. Sepolto in San Pietro, nel 1762 la città di Benevento lo elesse suo patrono.Buon onomastico a chi si chiama Leone o Leo.