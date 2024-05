Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Leopoldo nacque il 12 maggio 1868 in Dalmazia; fin da piccolo dimostrò un grande amore per la preghiera, praticata anche nella solitudine della sua stanzetta. A 16 anni entrò nei cappuccini di Venezia e collaborò alla riunificazione della Chiesa Ortodossa.Dal 1906 Leopoldo si trasferì a Padova e si dedicò al ministero della Riconciliazione. Per 40 anni, per tutto il giorno, stava rinchiuso nel confessionale ricevendo ogni sorta di persone: sacerdoti, intellettuali e gente umile. Le sue confessioni erano semplici: poche parole, l'esortazione ad avere fede e un fermo richiamo quando occorreva. Leopoldo, con il sacramento del perdono, donava a tutti consigli, conforto e misericordia. Il Santo era un disabile: soffriva artitri alle mani, aveva sempre gli occhi arrossati e grosse difficoltà nel comunicare.Leopoldo lo si può definire un Martire del confessionale: attraverso la sua sofferenza, offerta al Signore, e alle sue preghiere, riusciva ad ottenere numerose grazie e guarigioni miracolose.Leopoldo, prima di morire predisse che il suo convento sarebbe stato demolito da un bombardamento, ma non sarebbe stata distrutta la sua celletta-confessionale; e avvenne proprio così: oggi questa celletta è metà ininterrotta di pellegrinaggi da tutto il mondo. La morte lo colse a Padova il 30 luglio 1942. Beatificato da Paolo Vl nel 1976, fu canonizzato da Giovanni Paolo ll il 15 ottobre 1983.Buon onomastico a chi si chiama Leopoldo.