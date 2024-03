San Luigi Orione e il 'Piccolo Cottolengo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Luigi nacque a Pontecurone (Tortona) il 23 giugno 1872; a 13 anni entrò tra i frati Minori di Voghera.Nel 1886 fece il suo ingresso nell'oratorio di Torino diretto da San Giovanni Bosco; vi rimase 3 anni e poi si trasferì nel seminario di Tortona. Il 3 Luglio 1892, Luigi Orione, inaugurò un oratorio intitolato a San Luigi Gonzaga e l'anno dopo apriva un collegio detto di San Bernardino, subito frequentato da un centinaio di giovani.Il 13 aprile 1895 venne ordinato sacerdote, celebrando la prima messa tra i suoi ragazzi che, nel frattempo, si erano trasferiti nell'ex convento di Santa Chiara.Luigi Orione nella sua vita si dedicò a molteplici attività: fondò la Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza e le Piccole Missionarie della Carità, gli eremiti della Divina Provvidenza, le Contemplative di Gesù Cricifisso e le suore Sacramentine.

Visitò inoltre poveri e ammalati, lottò contro la massoneria, diffuse la 'buona' stampa e si prese cura di innumerevoli giovani.



Pio X gli conferì anche l'incarico di Vicario Generale della diocesi di Messina.

A partire dal 1814 Don Orione mandò i suoi sacerdoti e suore in America Latina e in Palestina per fondare opere Missionarie. Egli stesso, per 3 anni, si recò a Buenos Aries allestendo scuole, colonie agricole, orfanotrofi e case di carità dette 'Piccolo Cottolengo'.

La morte lo colse nel 1940 e venne immulato nella cripta del Santuario della Madonna della Guardia di Tortona, da lui fatta edificare. Giovanni Paolo ll lo proclamerà Santo il 16 maggio 2004.

Buon onomastico ai lettori che si chiamano Luigi.