San Mario, protettore della unità della famiglia

San Mario viene accolto nel Martirologo Romano insieme a sua moglie Marta e i due figli Audipace e Abaco. La tradizione racconta che i due coniugi, di origine persiana, con i loro figli si recarono a Roma per venerare le reliquie dei Martiri. Giunti in Città aiutarono un sacerdote di nome Giovanni a seppellire una moltitudine di Martiri decapitati e abbandonati.I fatti avvennero tra il 303 e il 311 nel momento in cui Diocleziano perseguitava i Cristiani. Anche Mario e la sua famiglia furono arrestati, condotti in tribunale, perché scoperti a dare degna sepoltura ai fratelli nella fede. Prima il prefetto Flaviano e poi il governatore interrogarono la famiglia, invitandoli a sacrificare agli dei. Coraggiosamente rifiutarono di rendere culto agli dei e anch'essi vennero decapitati.La famiglia unita testimoniò la fede soffrendo le torture e le violenze ed infine la morte.

I loro corpi, raccolti dalla matrona romana Felicita, furono sepolti lungo la via Cornelia. Le loro reliquie vennero poi traslate nelle chiese di San Adriano e di Santa Presede. Parte di esse, nell'828 furono inviate al monastero di Seligenstadt.



I Santi Mario e la moglie Marta vengono invocati durante le litanie dei Santi, nel rito del matrimonio, come protettori dell'unione famigliare. I Corpi dei Santi Mario e Marta sono ora conservati in un'unica urna posta sotto l'altare della chiesa di San Giovanni Calibita, nell'isola Tiberina a Roma. Il loro culto si è diffuso non solo a Roma ma anche in tutta Italia.

Buon onomastico a chi si chiama Mario.