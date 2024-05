San Mattia, l'Apostolo che si unì agli 11 dopo la morte di Gesù

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo l'Ascenzione di Gesù, Mattia rimase nel Cenacolo in preghiera con gli Apostoli, in attesa dello Spirito Santo.Pietro, disse, alla comunità Cristiana di Gerusalemme, che bisognava dare un sostituto al traditore Giuda Iscariota per riportare a dodici gli Apostoli. Dopo aver invocato il Signore, la comunità, eseguì un sorteggio tra Mattia e Giuseppe detto Barsabba: il sorteggio designò Mattia, che fu aggregato agli undici Apostoli.Mattia fu l'unico dei dodici che non ebbe direttamente la chiamata da Gesù.

Del nuovo Apostolo non sappiamo più nulla di certo, abbiamo soltanto racconti tradizionali privi di supporto storico.

Si presume che San Mattia ebbe come campi di apostolato l'Etiopa e consacrò la sua vita alla predicazione. Copiosi furono i suoi frutti: nelle sue istruzioni insisteva particolarmente sulla necessità di mortificare la carne, come aveva imparato da Gesù Cristo. Fedele fu il suo apostolato e coronò le sue virtù con il martirio. Mattia fu ucciso a Sebastiopoli con la decapitazione: le sue reliquie sono molto venerate e si conservano parte a Treviri in Germania e parte in Santa Maria Maggiore a Roma.

Buon onomastico a chi si chiama Mattia.