San Nicola di Flue, l'arte del convivere in pace senza guerre

Nicola Nacque a Flue (Svizzera); fin da giovane ricoprì cariche pubbliche nel cantone di Obwalden.La Svizzera nel quattrocento difendeva, con le armi la libertà e fronteggiava il Re di Francia prima e il duca di Borgogna poi. Anche Nicola, come tutti gli uomini validi dei cantoni elvetici si recò in guerra, ma con l'intento di proteggere gli inermi. Intanto si sposò con Dorothea Wyss: un matrimonio felice.In Nicola vi era però una attrazione per la vita mistica dovuta, anche al fatto di aver conosciuto, negli anni giovanili, il Benedettino Mattia di Bolsheim.A 50 anni, ricco di prestigo, con l'assenso della moglie, che coltivava con lui una forte spiritualità, si ritirò in solitudine nella gola di Ranft, una località del comune di Sachseln.



A partire dal 1468 e per tutto il resto della sua vita, Nicola visse in una cella con capellina dove molti pellegrini lo andarono a visitare per ricevere consigli e per pregare insieme.

Si sparse la voce che, il Santo, riusciva a vivere senza mangiare: unico suo nutrimento per lui era l'Eucarestia, che riceveva quando si recava in Chiesa per la Messa, a Sachseln. A San Nicola nel 1481 si attribuisce la mediazione per l'accordo memorabile di Stans che evitò la guerra civile per il contrasto dopo l'ammissione di Friburgo e Solere alla confederazione elvetica. Il legame fortissimo che legò il Santo ai suoi compatrioti fece si che venisse chiamato Bruder Klaus (Fratello Nicola): divenne simbolo dell'arte del convivere in pace senza guerre, grazie alla conciliazione.

Nicola di Flue morì il 21 marzo 1487 e verrà canonizzato da Pio Xll nel 1947 che lo proclamerà anche patrono della Svizzera: il Santo viene anche venerato da tutti i cristiani, cattolici e protestanti.

Buon onomastico a chi si chiama Nicola.