San Nicola, il miracolo di Santa Claus

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La notorietà di Nicola non fu solo dovuta ai suoi atti di Carità, ma anche da episodi che lo videro protagonista. Il Santo ottenne la riduzione del tributo per i miresi suoi concittadini.Nicola convinse anche, in tempi di carestia, i capitani delle navi a scaricare grano nella città di Mira.Il Vescovo riuscì altresì a distruggere il tempio di Artemide.

Tali episodi erano accompagnati da miracoli per intercessione del Santo. San Nicola Morì a Mira nel 335.

Per i prodigi da lui ottenuti da chi lo pregava divenne Protettore dei carcerati e condannati a morte, delle ragazze da marito e dei marinai. A San Nicola è riconosciuto pure il miracolo di aver salvato 3 bambini e allora nacque pure la gioiosa figura di Santa Claus o Babbo Natale.



Nell'Xl secolo, il destino di San Nicola venne a incrociarsi con quello della città di Bari: 62 marinai pugliesi irruppero, intorno al 1100, nella chiesa di Mira e si impadronirono delle reliquie del Santo.

Tutta l'Europa venne a conoscenza dell'evento: l'ecumenicità del Santo fece sì che non solo molti pellegrini di tradizione latina giunsero in pellegrinaggio nella Basilica del Santo a Bari, ma anche da quelli Slavi.

Il nome Nicola (dal greco) significa vincitore del popolo ed è anche protettore non solo di Bari e della Puglia, ma anche della Russia e di Berlino.

Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Nicola.