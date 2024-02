San Rinaldo, il vescovo che restò monaco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Rinaldo, vescovo di Nocera Umbra, vissuto dal 1157 al 1217, è una figura singolare di Monaco eremita e di Prelato. Era figlio primogenito di uno dei signori che dominavano Nocera e Foligno. Rinaldo doveva essere destinato a posti di importanza politica e militare e a tale scopo fu educato culturalmente come si conveniva al suo rango. A 20 anni però lasciò tutto e si mise a fare l'eremita sul monte Gualdo; lì visse una vita eremitica perfetta. Divenne poi Monaco di Fonte Avellana dove servì Dio in modo devoto. Nel 1190 è fino al 1213 si impegnò ad assolvere incarichi giuridici accanto al Vescovo Ugo nella curia Romana.Alla morte del Vescovo per tre anni Rinaldo fu titolare della diocesi da solo. La caratteristica dell'episcopato del Santo fu di rimanere Monaco anche da Vescovo come quando era in monastero.



Rinaldo digiunava, vegliava, pregava e soccorreva le persone più povere e bisognose. Per dare un esempio di amore cristiano adottò un bambino di Nocera orfano e lo curò con amore figliale. Importante fu la presenza di Rinaldo alla promulgazione dell'indulgenza della Porziuncola, voluta da San Francesco.

Rinaldo morì il 9 febbraio 1216 e dopo un processo sui miracoli, che durò qualche mese, fu proclamato Santo.



Quando si costruì la Cattedrale in cima al colle dove sorge il centro di Nocerà, il corpo del Santo fu trasportato nella chiesa. Invocato, nei momenti tragici di guerre, di distruzioni e di eventi calamitosi come frequenti terremoti, non mancano interventi di protezione di San Rinaldo.

Buon onomastico a chi si chiama Rinaldo.