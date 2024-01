San Tommaso d'Aquino, la teologia divenuta santità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tommaso è nato nel 1224 a Roccasecca Contea d'Aquino ai confini tra Lazio e Campania.Giovanissimo viene offerto dal padre come oblato benedettino al monastero di Montecassino.Tommaso vi soggiorna 10 anni che sono fondamentali per la sua formazione religiosa e letteraria.Il suo maestro è Gregorio Magno.Quella del Monaco, tuttavia, non è la vocazione di Tommaso. Nel 1239 è inviato a Napoli a frequentare gli studi di arte e filosofia. A Napoli Tommaso conosce i frati Domenicani Predicatori del convento. Il nobile d'Aquino così, all'Ordine benedettino, predilige l'Ordine Domenicano e nel 1244 riceve l'abito. I Domenicani sono un Ordine destinato all'insegnamento e alla predicazione; Tommaso ama il carisma che ha abbracciato e ne fa il suo ideale di vita.Tra il 1245 e il 1248 d'Aquino si reca nel convento di Parigi e poi a Colonia presso lo 'Studium' generale domenicano insieme ad Alberto Magno suo maestro.

Ricco di Sapienza nel 1253 Tommaso torna a Parigi dove riceve il titolo di 'Maestro dei teologi'. Il suo impegno maggiore diventerà quello di comunicare le Sacre Scritture. L'insegnamento teologico di d'Aquino non si esaurisce nel commentare i testi sacri ma anche di 'disputare' e quindi scriverà il libro 'Le questioni disputate' che suscita ammirazione per il rigore, l'acume e la somma pacatezza.



Anche l'azione della predicazione che, svolge diligentemente, ottiene grande successo: nei suoi sermoni all'università e a livello popolare colpiscono per il linguaggio semplice e chiaro.

Tommaso è sempre disponibile e tanti rincorrono alla sua scienza e competenza: egli dimostra cortesia e si fa apprezzare per la simpatia che sa avvicinare.



D'Aquino è convinto che 'ogni Verità, da chiunque venga affermata proviene dallo Spirito Santo' essendo Dio l'unica fonte della verità.





Pur avendo una grande stima dell'intelligenza e della ragione egli afferma che la fede è molto più potente della filosofia per cui non va accolta se in contrasto con la fede. Molti sono gli scritti di San Tommaso ma il suo capolavoro è la 'Summa Theologiae' per la vastità, la novità e l'ampiezza della dottrina.



Lungo il viaggio verso Lione per il Concilio Ecumenico a cui è stato invitato, sentendo prossima la fine, si fa trasportare presso i cistercensi di Fossana e qui muore il 7 marzo 1274.

Sarà canonizzato ad Avignone il 18 luglio 1323 e proclamato Dottore della Chiesa il 13 aprile 1567: la Chiesa riconosce in lui la teologia fattasi santità. Buon onomastico a chi si chiama Tommaso.