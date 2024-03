San Turibio di Mogrovejo e i vescovi missionari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Turibio Alfonso nasce nel 1538 a Mayorga de Campos-Leon (Spagna); la sua famiglia, dei Mogrovejo, è di origine nobile.Gregorio Xlll lo vuole Vescovo a Lima, nel Perù. Turibio trova un governo formale ma sono i conquistatores a comandare veramente. Essi si dichiarono Cristiani, ma usano la violenza per cristianizzare, usano anche i precetti religiosi per tenere sottomessi e poveri gli Indios.I 25 anni di episcopato sono volti a migliorare tale situazione: Turibio indice concili locali e sinodi diocesiani accompagnati da visite pastorali ed è severo con i preti succubi dei conquistadores.Il Santo Vescovo, con l'esempio e con l'istruzione religiosa riesce a formare un clero nuovo. Turibio 'rievangelizza' gli abitanti della sua diocesi partendo dal rispetto della dignità: i sacerdoti, per suo ordine, devono aiutare gli Indios a vivere da persone libere.

I risultati di tale opera sono copiosi: migliaia di indigeni amano il loro vescovo e si convertono; apprezzano anche l'umiltà di Turibio.

Per loro il Santo fa pubblicare catechismi e libri di preghiere in lingua locale. Per migliorare sempre più la sua opera pastorale Turibio fonda anche il primo seminario delle Americhe a Lima allo scopo di formare sempre più nuovi sacerdoti all'altezza della situazione.

Durante una visita nel Nord del Perù si ammala e muore a Sana nel 1606. Benedetto Xlll lo canonizzerà nel 1726. Il Santo è riconosciuto come Patrono di Lima, del Perù e dei vescovi missionari.

Buon onomastico a chi si chiama Alfonso.