San Vincenzo, far conoscere Gesù con la Parola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Vincenzo Pallotti nasce a Roma nel 1795 e diventa prete nel 1818.Dopo la Rivoluzione Francese Vescovi, e religiosi si spendono generosamente in difesa della fede.Vincenzo afferma che ciò non basta: 'Occorre non solo proteggere il Cattolicesimo ma bisogna anche conquistare altri credenti'.Secondo il Santo il compito di diffondere la fede ovunque è compito di ogni singolo cristiano l'apostolato cattolico è una competenza di ogni credente perché 'a ciascuno Dio ha comandato di procurare la salute eterna del suo prossimo'.Su questa base sorge nel 1835 l'Opera dell'Apostolato Cattolico: i laici aiutati da una comunità di sacerdoti e seguiti dalla congregazione delle suore dell'Apostolato Cattolico sono una parte determinante dell'Opera di Vincenzo. Lo scopo comune è quello di fare conoscere Cristo con la Parola, l'insegnamento, le opere di carità spirituali e materiali.La società di Vincenzo Pallotti, dopo un buon inizio, passa da un ostacolo all'altro, e vede sempre rinviata l'approvazione delle sue Regole fino al 1904.Vincenzo muore nel 1850 con la fama di santità.Giovanni XXIII lo proclamerà Santo nel 1963; due anni dopo il Concilio Vaticano ll dirà solennemente: 'I laici hanno il dovere e il diritto all'apostolato che deriva dalla loro stessa unione con Cristo Capo'.Le parole di Vincenzo Pallotti risuonano così, dopo 130 anni, nella Chiesa Universale attraverso la voce di Paolo Vl.Buon onomastico a chi si chiama Vincenzo.