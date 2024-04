Santa Agnese di Montepulciano e la fonte miracolosa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Agnese nacque nel 1268 a Gracciano da una famiglia nobile di Montepulciano. A 9 anni entrò in collegio dalle monache dette 'Saccate' dal loro abito particolare. A 15 anni Agnese accompagnò la sua maestra, suor Margherita, a Proceno (Viterbo) per fondare un nuovo monastero. Giovanissima diventò Superiora 'per visibile forza esercitata dalla sua santità'.Tutti parlavano di Agnese e ne esaltavano le sue qualità: i concittadini di Montepulciano la convinsero a tornare da loro, per fondare, nel1306, nel borgo di Gracciano un monastero, dedicato a Santa Maria Novella. Agnese, a Gracciano, alimentò la spiritualità domenicana e rimase badessa fino alla morte. La Santa visse pregando e per lunghi periodi si nutrì a pane e acqua. La sua fama di santità fu anche alimentata da racconti prodigiosi: le sue estasi e i suoi sogni profetici.

Agnese era di salute malferma e i superiori le imposero di curarsi a Chianciano: grazie a un suo intervento prodigioso sorse una fonte d'acqua salubre, che oggi si chiama di Santa Agnese.

Questo miracolo doveva però servire per la salute degli altri, non per la sua: Agnese tornò a Montepulciano più malata di prima.



La devota Domenicana morì nel 1317 e fu proclamata Santa nel 1726 da Benedetto Xlll. Molti miracoli si verificarono, per sua intercessione anche dopo la sua dipartita. 63 anni dopo la morte di Santa Agnese venne in pellegrinaggio a Montepulciano, Santa Caterina per venerare il corpo di Santa Agnese. La Santa di Siena, anch'essa Domenicana, in quella occasione esaltò le doti della consorella Agnese.

Buon onomastico a chi si chiama Agnese.