Santa Elizabeth Ann Bayley Seton

Elisabetta nasce nel 1774 a New York. Proviene da una famiglia Protestante Episcopale che le ha dato una solida formazione culturale e religiosa. A 20 anni Elisabetta sposa Guglielmo Magee Seton: è un matrimonio felice, nascono 5 figli. Il marito si ammala gravemente, sperando che il clima possa giovargli, nel 1803 tutta la famiglia si trasferisce in Italia: a Livorno vengono ospitati da una famiglia amica quella dei Filicchi. Guglielmo però si aggrava e muore poco dopo; la vedova torna in America e provvede ai figli lavorando come maestra.Elisabetta, che era stata colpita a Livorno, dal culto riservato dai fedeli alla Madonna nel monastero di Montenero, decide di farsi Cattolica. Elisabetta diventa, in breve tempo, maestra di santità e pioniera civile. Apre a Baltimora una scuola per ragazze e si moltiplicano poi gli istituti scolastici da lei fondati.



Elisabetta così facendo anticipa il sistema, tutt'ora vivo, delle scuole parrocchiali in USA. Le scuole necessitano di tante maestre e tanti poveri e malati esigono infermiere. Elisabetta nel 1809 fonda a Emmisburg la comunità delle suore di San Giuseppe: il primo Ordine religioso femminile nato negli Stati Uniti.



Le suore di Santa Elisabetta Bayley prendono come modello la comunità di Vincenzo de' Paoli: lavorano per l'istruzione e per l'assistenza alla gente misera e in malattia. Elisabetta oltre a diventare Superiora Religiosa resta anche mamma affettuosa per i 5 figli. Dopo la sua morte, avvenuta il 4 gennaio 1821, le sue suore arriveranno ad essere in 10.000 e si divideranno vari rami indipendenti e specializzati.

Nel 1975 Paolo VI ha canonizzato Santa Elisabeth Ann Bayley Seton alla presenza anche di personalità religiose non Cattoliche.

Buon onomastico a chi si chiama Elisabetta.