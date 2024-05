Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Maggio è il mese dei fiori e la Chiesa lo dedica alla Madonna, il Fiore più bello: 'La Rosa Mistica'.Pio Vll fu strettamente legato al titolo, che oggi ricordiamo, dato a Maria: 'Auxilium Christianorum'. Il Papa fatto prigioniero da Napoleone, fece un voto a Maria Ausiliatrice che gli concesse di rientrare libero, il 24 maggio 1814, in Roma.Pio Vll si recò poi a Savona per soddisfare il suo voto: incoronò la Madonna della Misericordia e poi, a testimonianza della sua gratitudine a Maria, istituì la festa di Maria Ausiliatrice da celebrarsi il 24 maggio, anniversario del suo ritorno alla sede romana. Sorsero poi chiese e confraternite ad onorare la Madonna sotto questo titolo.Maria richiese anche un grande Santuario a San Giovanni Bosco, dove ora dona aiuto per ogni necessità. Non solo, il Santo di Torino e i suoi ragazzi ebbero un culto speciale per Maria Ausiliatrice, anche tutti i Salesiani, sparsi nel mondo, la venerano con amore.Papa Benedetto XV esclamò: 'Non a caso la Chiesa pone l'invocazione di 'Maria Ausiliatrice dei Cristiani prega per noi' in fondo alle litanie, perché dopo aver invocato Maria con tanti appellativi, vuole con questo riassumerli tutti'.