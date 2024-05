Santa Maria di Fatima

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Fatima, piccolo villaggio del Portogallo, nel 1917 avvennero fatti straordinari che lo trasformarono in uno dei più frequentati Santuari Mariani del mondo. Tutto cominciò il 13 maggio quando i pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta, mentre giocavano alla Cova da Iria, videro su un leccio una Signora bellissima tutta vestita di bianco. La Signora chiese ai fanciulli di tornare in quel luogo ogni 13 del mese. In queste apparizioni, oltre ad invitare i veggenti alla preghiera del rosario, rivela a loro un segreto diviso in tre parti. La prima è la visione dell'inferno, la seconda si riferisce alla devozione al cuore Immacolato di Maria, la terza riguarda la visione della Madonna inondata di sole che neutralizza le forze del male e la persecuzione della Chiesa, a cominciare dal Papa e dai Vesovi.

Dalle visioni a Fatima e dai colloqui della Madre di Dio con i veggenti si deduce che Dio vuole la salvezza di tutti gli uomini. La felicità della umanità non consiste nella semplice osservanza dei comandamenti, ma soprattutto da una forma di spiritualità docile allo spirito d'amore. In pratica la salvezza consiste nell'identificazione di ogni cristiano con il cuore di Maria.



Giovanni Paolo ll si richiama a Fatima dopo l'attentato: 'sono divenuto debitore della Santissima Vergine... Ho avvertito quella straordinaria materna protezione che si è dimostrata più forte del proiettile micidiale'. Il Papa riconoscente nel decimo anniversario dell'attentato si reca a Fatima e fa incastonare nella corona della Madonna il proiettile micidiale. Giovanni Paolo ll il 25 marzo 1984 ha compiuto anche l'atto di affidamento e consacrazione del mondo e della Russia a Maria richiesto da lei. Quanto detto dalla Madre di Gesù, nelle apparizioni di Fatima, non è una sostituzione alla spiritualità derivante dal Vangelo, ma un'accentuazione di elementi particolarmente adatti al mondo d'oggi.