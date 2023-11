Sant'Andrea e il miracolo della moltiplicazione di pani e pesci

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sant'Andrea Apostolo di Betsaida è fratello di Simon Pietro, Gesù li chiamò entrambi mentre stavano gettando in mare la rete, erano infatti pescatori, e disse loro: 'Seguitemi e vi farò diventare pescatori di uomin'.I due Apostoli, lasciate le reti lo seguirono. Marco racconta nel suo Vangelo che il Messia fu accolto nella casa dei due fratelli e proprio in quella occasione guarì la suocera di Pietro che alzatasi si mise a servirli.Nella tradizione ortodossa Andrea è denominato Protokletos, che significa primo chiamato. L'apostolo era al seguito di Giovanni Battista e ne udì le parole quando questi indicò Gesù che passava: 'Ecco l'Agnello di Dio'. Andrea lasciò il Battista e seguì Gesù.L'apostolo ha un ruolo importante nel racconto della moltiplicazione dei pani. E' lui che informa Gesù: 'C'è qui un ragazzetto che ha 5 pani e 2 pesci'.



Come gli altri Apostoli, Andrea è quindi testimone del Miracolo della moltiplicazione e dei pesci che sfameranno 5.000 seduti nell'erba.



Quando, nel corso della festa alcuni greci chiesero a Filippo di conoscere Gesù egli si rivolse ad Andrea e tutti due portarono i greci da Gesù. Questa amicizia dei due Apostoli è portatrice di un bel messaggio per l'azione evangelizzatrice della chiesa: 'Nell'apostolato non deve esserci concorrenza ma collaborazione e fraternità'.

Dopo la morte di Gesù, Andrea avrebbe predicato in Asia Minore nelle regioni della Bitinia e del Ponto.

Morì Martire a Patrasso attraverso il supplizio romano con una croce a X.

Ora le spoglie del Santo Apostolo Andrea riposano proprio a Patrasso nella chiesa eretta nel luogo dove avvenne il martirio. Andrea significa 'Coraggio' e l'apostolo è Patrono dei pescatori e dei pescivendoli. È Patrono anche della Romania e dell'Ucraina. Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Andrea.