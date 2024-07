Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Arnolfo nacque nel 582 a Metz da famiglia nobile; fu affidato, giovanissimo al Duca Gandolfo ed entrò nell'amministrazione al tempo di Teodeberto, Re di Austrasia (la regione che comprendeva Alsazia, Lorena e parte del Belgio, con capitale Metz).Dopo la morte di Teodeberto, il nuovo Re Clotario lo assunse come consigliere e gli affidò l'educazione di suo figlio Dagoberto. Nel 614, benché laico, Arnolfo fu eletto Vescovo di Metz.Come capo della diocesi fu presente ai Concili nazionali di Clichy e di Reims; Metz inoltre lo ricorderà tra i suoi grandi Vescovi.

La vocazione più profonda del Santo però fu la vita eremitica; rinunciò alla cattedra Vescovile per vivere in solitudine. Nel 627 si ritirò in Lorena, in una fondazione monastica di San Romarico, con il quale Arnolfo era legato da profonda amicizia, e vi morì nel 641.Arnolfo, dal tedesco significa 'forte e astuto'; buon onomastico a chi porta questo nome.