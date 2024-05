Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ciò che viene tramandato, infatti, di Sant'Anselmo è la sua figura di uomo di azione, e di instancabile lottatore contro l'Arianesimo. Egli fu il capo ideale di tutte le forze Cattoliche: si diceva che in lui combatteva tutta la Chiesa. Atanasio è ritenuto per queste ragioni la 'colonna della Chiesa' e 'il Padre dell'Ortodossia'. Il Santo Vescovo era convintissimo che gli uomini fossero stati redenti e salvati per opera del Verbo Incarnato. Per Atanasio e per i cattolici Gesù ha fatto gli uomini figli di Dio, Egli è Dio come il Padre, e così lo Spirito Santo. Tutte e tre le persone della Santissima Trinità hanno la stessa natura Divina.Sant'Atanasio morì il 2 maggio del 373; fu uno dei primi Vescovi non Martiri a ricevere un culto pubblico. Al Concilio di Costantinopoli, del 553, Sant'Atanasio è citato come uno dei grandi Dottori della Chiesa.Buon onomastico a chi si chiama Atanasio.