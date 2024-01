Santi Timoteo e Tito, al fianco di san Paolo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Timoteo e Tito erano collaboratori dell'apostolo Paolo. È per questo che la Chiesa ha voluto unire in una sola celebrazione i due missionari del Vangelo.Timoteo era nato a Listra nell'attuale Turchia; segui San Paolo durante il secondo viaggio missionario che conduceva Paolo prima a Filippi e poi Tessalonica, per approdare infine a Corinto. Questo prezioso collaboratore fu poi incaricato, dall'Apostolo, di gestire la comunità di Efeso: la tradizione lo considera come il primo Vescovo di quella importante città della Turchia. Timoteo si prodigò, in particolare, a combattete quelle dottrine diverse dal Cristianesimo.Tito è l'altro discepolo di Paolo, era di origine pagana e si convertì sull'esempio del maestro.Tito era amico profondo dell'Apostolo. Nella seconda lettera ai Corinzi, Paolo, così parla di Tito: 'Il Dio che che consola gli afflitti mi ha consolato con la venuta di Tito'.

A questo fidato collaboratore Paolo delega una delicata missione coi Corinzi in tensione con lui. Tito riuscirà a tessere con successo le relazioni con la comunità, ricevendo per questo la gratitudine affettuosa dell'Apostolo.

Tito infine diverrà vescovo di Creta di cui è Patrono.

San Paolo e i suoi due collaboratori riusciranno a rinnovare la Chiesa in modo più strutturale, dove accanto ai presbiteri e ai diaconi si valorizzava l'opera di altri Cristiani, come le vedove che ricevettero un loro statuto speciale.



È ricordata con commozione da tutti i Cristiani la seconda lettera a Timoteo scritta da San Paolo.

In tale Epistola l'apostolo scrive il suo Testamento. È una pagina, che attraverso immagini (la libagione, la navigazione, la battaglia e la corsa), San Paolo delinea il suo impegno totale nella sua dedizione a Cristo e al Vangelo; anche se non esplicitamente invita tutti ad imitare il suo esempio.

Buon onomastico a chi si chiama Timoteo o Tito.