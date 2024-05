Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Isaia nacque nel 765 a.C., fu una dei Profeti maggiori e autore del libro omonimo nella Bibbia.Figlio di Amoz sposò una donna che le Scritture chiamano semplicemente Profetessa da cui ebbe 2 figli.Attraverso una visione, fu chiamato da Dio a esercitare il ministero profetico a partire dal 738 prima di Cristo. In Isaia, rispetto ad altri Profeti, prevalse l'aspetto poetico e politico: esercitò un profondo influsso sulla vita pubblica.Costantemente il suo impegno fu di impedire alleanze militari e di invitare tutti alla Fiducia in Dio.Per la sublimità dei concetti e la chiarezza delle sue profezie messianiche, Isaia, fu considerato il principe dei Profeti dell'Antico Testamento. Anche le sue profezie minacciose venivano da lui temperate con le benedizioni: fu esaltato 'come Profeta grande al cospetto di Dio'.I tempi in cui operò erano molto difficili; sotto l'aspetto religioso la situazione, nel regno di Giuda, migliorò con il Re Ezechia (721-693). Proprio Ezechia fu miracolosamente guarito per interessamento di Isaia. L'attività profetica del grande Profeta si indirizzò anche nel denunciare il degrado morale diffuso tra il popolo a causa della prosperità del paese.Di Isaia di perde poi ogni traccia attorno al 700 a.c Secondo la traduzione ebraica fu arrestato e condannato a morte a Manasse.Buon onomastico a chi si chiama Isaia.