Tre agosto, si festeggia Sant'Aspreno e San Martino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Aspreno nacque nel primo secolo a Napoli. Si narra che lo stesso San Pietro, dopo aver fondato la chiesa di Antiochia, si mise in viaggio per Roma e nel mezzo incontrò Aspreno che era ammalato. Pietro lo guarì miracolosamente. A guarigione avvenuta Aspreno si convertì. Pietro lo battezzò e prima di lasciare Napoli lo consacrò vescovo. Il santo divenne il primo vescovo di Napoli e la sua guida pastorale durò 23 anni. Aspreno fu particolarmente attento verso i poveri e si dimostrò disponibile verso qualsiasi persona al di là del ceto e della condizione sociale. Sant'Aspreno viene invocato per la guarigione del mal di testa. Secondo la tradizione nel VII secolo fu costruito un altare rupestre nel luogo della casa dove abitava il Santo; alla base dell'altare vi era un foro nel quale i fedeli inserivano la testa per essere guariti dall'emicrania.

Questa capacità del Santo di guarire dal mal di testa è attribuita al fatto di essere stato decapitato per la sua fede. Qualunque sia l'origine di questa storia, pare che ci sia un legame con la nostra aspirina. Secondo una leggenda la Bayer si ispirò proprio a questa tradizione miracolosa e creò l'aspirina nel 1899, anche perché fu proprio un napoletano, Raffaele Piria, a isolare l'acido salicilico principio attivo del farmaco. Oggi 3 agosto è anche venerato San Martino di Mondragone.

Buon onomastico anche a tutti I lettori che portano il nome di Martino e Martina.