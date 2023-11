Attentato alla sede Pro-Vita durante la manifestazione contro la violenza sulle donne

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ancora più di ieri ci aspettiamo dal sindaco Gualtieri e dal segretario del Pd che hanno partecipato alla manifestazione contro la violenza sulle donne, di prendere le distanze e condannare questi atti violenti e criminali'. Così i referenti dell'Associazione Pro Vita & Famiglia, sulla pagina FB nazionale dell'associazione rispetto ai gesti intimidatori nei confronti dell'associazione e della sua sede nazionale.



Sul fatto interviene la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: 'Io non so come si pensi di combattere la violenza contro le donne rendendosi protagonisti di intollerabili atti di violenza e intimidazione come quelli avvenuti sabato a danno dell'associazione Pro Vita e Famiglia', scrive sui social. Voglio interrogare tutti su una questione banale: la violenza va condannata sempre o solamente quando si rivolge a qualcuno di cui condividiamo le idee? È questa la domanda sulla quale, da parte di certa sinistra, non abbiamo mai avuto una risposta chiara?' chiede Giorgia Meloni rivolgendosi alla sinistra e ai rappresentanti politici ed istituzionali presenti alla manifestazione: 'Spero stavolta arrivi solidarietà e condanna, da Elly Schlein, da Giuseppe Conte, da Maurizio Landini e dalla Cgil ai quali tutti manifestammo la nostra solidarietà in occasione del vergognoso assalto alla sede del sindacato'.



Foto: pagina FB nazionale Associazione Pro Vita & Famiglia