Brasile, assalto al Parlamento: centinaia di arresti

Dopo l'azione dei sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro, le forze di sicurezza hanno ripreso il controllo delle sedi del Parlamento, della Corte Suprema e della Presidenza della Repubblica

Sono centinaia le persone arrestate per l’assalto dei palazzi del potere a Brasilia. Dopo essere state colte alla sprovvista dalla carica dei sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro - si apprende dall'agenzia Dire - le forze di sicurezza hanno ripreso il controllo delle sedi del Parlamento, della Corte Suprema e della Presidenza della Repubblica e hanno arrestato i “golpisti”, come li ha definiti il presidente neo-eletto Luiz Lula Inacio da Silva.



Dopo che la polizia ha ripreso il controllo delle sedi istituzionali, per verificare la situazione e i danni a Brasilia si è recato Lula, in carica dal primo gennaio. Il leader del Partito dos trabalhadores ha accusato il suo predecessore Bolsonaro per i disordini nel distretto del potere. Il Pt ha convocato per il pomeriggio a San Paolo un corteo di sostegno alla democrazia e di condanna degli “atti terroristici”. La manifestazione si svolgerà alle 18 ora locale, le 22 in Italia.





