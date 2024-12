Cade il Governo Barnier: crisi politica in Francia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Barnier, noto come 'Mr. Brexit' per il suo ruolo nei negoziati con l'Unione Europea, ha visto il suo governo crollare sotto i colpi delle opposizioni di sinistra e di estrema destra, che hanno votato compatte per la sfiducia. Questo evento ha posto il presidente Emmanuel Macron in una posizione estremamente difficile, con richieste di dimissioni sia da parte della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon che dal Rassemblement National di Le Pen1.La situazione è ulteriormente complicata dalla crisi economica che affligge il paese.

La Francia, già priva di una maggioranza assoluta dopo lo scioglimento del Parlamento da parte di Macron il 9 giugno, si trova ora a fronteggiare un'incertezza politica ed economica che si ripercuote anche sull'Europa. La caduta del governo Barnier è solo la seconda volta nella Quinta Repubblica che un esecutivo viene sfiduciato da un'alleanza delle opposizioni, la prima risalendo al 1962 con Georges Pompidou.

Macron, appena rientrato da un viaggio in Arabia Saudita, ha dichiarato che non intende dimettersi e che nominerà un nuovo primo ministro entro 24 ore. Tuttavia, la strada per la stabilità sembra lunga e tortuosa, con il paese che si prepara ad affrontare una fase di forti incertezze politiche e finanziarie.