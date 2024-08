Delon, oggi il funerale privato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra le indiscrezioni raccolte dalla stampa francese, inoltre, durante il funerale, nella cappella della grande dimora, ci sarà l'assoluto divieto di avere telefoni cellulari, per motivi di riservatezza.

E su richiesta della famiglia, la prefettura del Loiret ha anche vietato di sorvolare la proprietà durante il fine settimana. La leggenda della storia del cinema sarà sepolto, come desiderava, nella sua casa intorno alle 17, vicino ai suoi circa 50 cani, una procedura 'di tipo eccezionale' che ha richiesto l'autorizzazione prefettizia. Molti giornalisti sono già sul posto e diverse migliaia di fan sono attesi nel pomeriggio davanti ai cancelli della tenuta per l'ultimo saluto a Delon.

Circa un centinaio di gendarmi sono mobilitati per mettere in sicurezza e monitorare i dintorni della proprietà, secondo le autorità, che hanno interrotto due strade dipartimentali dalle 10 del mattino.

In accordo con i desideri dell'attore, che da diversi anni aveva dato disposizioni sull'organizzazione del proprio funerale, la cerimonia sarà celebrata da Monsignor Jean-Michel Di Falco, 82 anni, ex vescovo di Gap, e a lungo considerato il cappellano delle celebrità. Il protagonista de 'Il Gattopardo' e di 'Borsalino' aveva parlato in pubblico della sua fede e, in particolare durante un'intervista nel 2018, aveva confidato la sua 'folle passione' per la Vergine Maria. 'È la donna al mondo che amo di più (...) e quello con cui parlo più spesso', aveva detto all'epoca.