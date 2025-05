Iniziato il conclave lo sguardo del mondo su un camino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Iniziato il Conclave che eleggerà il 267esimo Papa della storia della Chiesa cattolica. I 133 cardinali elettori sono tutti nella Cappella Sistina per le votazioni. Prevista tra poco la prima fumata. Alla messa Pro eligendo 5mila persone in basilica San Pietro.



Ora c'è solo attesa per la visione del colore del fumo che uscirà dal camino installato come tradizione sul tetto dell'edificio che ospita la Cappella Sistina. Grigio per indicare una votazione che non ha portato all'elezione e bianca per indicare l'avvenuta elezione del nuovo Papa successore di Francesco.



Dalle 19:00 erano già 30.000 circa le persone presenti in Piazza San Pietro, oltre 100.000 quelle collegate al canale ufficiale YouTube del Vaticano con la diretta del conclave



