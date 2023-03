Putin strizza l'occhio a : pian per soluzione politica del conflitto i

Lo scorso 24 febbraio, primo anniversario del lancio dell’offensiva militare russa in Ucraina, la Cina ha presentato un piano per una “soluzione politica” del conflitto in 12 punti che include fra i suoi suggerimenti la ripresa dei negoziati fra Mosca e Kiev e l’interruzione della politica delle sanzioni imposta contro la Russia da larga parte della comunità internazionale occidentale. Secondo l’agenzia cinese Xinhua, Xi ha sottolineato durante l’incontro che “il partenariato strategico globale di coordinamento” fra Cina e Russia “da un lato ha contribuito alla salvaguardia dell’equità e della giustizia internazionali e dall’altra ha promosso la prosperità e lo sviluppo comuni”.Dire (www.dire.it)

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.