Il tycoon è stato subito circondato dal Secret service e si è rialzato, cosciente, ma è stato visto sanguinare dall'orecchio destro. Una volta in piedi, Trump ha alzato il pugno. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gli spari uditi. Il portavoce di Donald Trump ha fatto sapere che il tycoon 'sta bene ed è al sicuro' dopo l'attacco al comizio in Pennsylvania. 'Solidarietà e auguri di pronta guarigione' dalla premier Giorgia Meloni

Foto Dire.it