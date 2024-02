Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, aggiunge un dettaglio alla ricostruzione dell’accaduto. Nella strada laterale che lambisce il cantiere in cui si è verificato il crollo, a Firenze, 'si può vedere ancora un pulmino di bambini: è stato un miracolo' che le macerie 'non si siano riversate all’esterno. Il pulmino è ancora lì fermo, i bambini sono stati portati via'.'A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l’evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia', scrive su X la premier Giorgia Meloni.