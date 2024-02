Von Der Leyen ritira la proposta di regolamento sui pesticidi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel suo intervento la presidente si è soffermata a lungo sulle proteste degli agricoltori. 'Gli agricoltori sono i primi a risentire degli effetti del cambiamento climatico. Siccità e inondazioni hanno distrutto raccolti e minacciato il bestiame. Gli agricoltori risentono dell'impatto della guerra di Russia, l'inflazione, l'aumento del costo dell'energia e dei fertilizzanti.

Ciononostante, lavorano duramente ogni giorno per

produrre il cibo di qualità che mangiamo. Per questo, dobbiamo loro apprezzamento, ringraziamento e rispetto'



Cosa prevede il regolamento che è stato ritirato



La proposta di regolamento Sur (Sustanainable Use Regulation) che verrà ritirata dalla Commissione Europea, come annunciato stamani a Strasburgo dalla presidente Ursula von der Leyen, risale al giugno 2022 e mira a ridurre l’uso e il rischio dei pesticidi nell’Ue, in linea con l’obiettivo della strategia Farm to Fork – dalla fattoria alla forchetta – di avere un sistema alimentare “giusto, sano e rispettoso dell’ambiente”, come spiegava la Commissione all’epoca.



La strategia Farm to Fork è uno degli assi portanti del Green Deal, il piano dell’Ue per una transizione verde dell’economia continentale. Sur è un regolamento, ed è quindi direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, avrebbe dovuto sostituire la direttiva Sud, rivelatasi inefficace (le direttive sono leggi quadro che ciascun Paese traspone nel proprio ordinamento, adattandole).



Il regolamento prevedeva obiettivi giuridicamente vincolanti a livello dell’Ue per dimezzare l’uso e il rischio di pesticidi chimici e l’uso dei pesticidi più pericolosi entro il 2030. Gli Stati membri avrebbero dovuto fissare i propri obiettivi di riduzione entro parametri definiti, nonché le loro proprie strategie per garantire che l’obiettivo a livello europeo (-50%) fosse raggiunto collettivamente. Sono (erano) previste anche regole più rigorose per applicare un controllo dei parassiti rispettoso dell’ambiente, garantendo che tutti gli agricoltori pratichino la gestione integrata dei parassiti Ipm (Integrated Pest Management, gestione integrata degli agenti infestanti), per cui tutti i metodi alternativi di controllo dei parassiti vengono considerati per primi, prima che i pesticidi chimici possano essere utilizzati in ultima istanza.