Autotrasporto: innovativa manomissione del cronotachigrafo

non il classico magnete, ma. E come se non bastasse la Polizia stradale ha scoperto chePer questo un autotrasportatore 42enne di origine tunisina,, nel bolognese, a viaggiare sulla A13 'ben oltre i limiti delle ore di guida giornaliere consentite dal Codice della strada'In una nota, la Questura di Bologna spiega che quando gli agenti hanno intercettato il mezzo pesante, che viaggiava in direzione Padova e appartiene a una ditta italiana, 'hanno intimato all'autista di uscire al successivo casello di Ferrara Sud per i consueti controlli'.Accertamenti che sono stati svolti con 'un innovativo strumento computerizzato in dotazione alla pattuglia, il, che consente di analizzare tutti i dati di viaggio dei camion e di scovare eventuali manomissioni del cronotachigrafo digitale'. Non appena ricevuti i dati della 'scatola nera' dell'autoarticolato, gli agenti hanno notato che 'presentava parecchie anomalie', decidendo quindi di sottoporre il mezzo 'ad un piu' approfondito controllo in un'officina autorizzata Iveco di Malalbergo'.Li' è stato scoperto 'un circuito elettronico miniaturizzato e telecomandabile a distanza, installato nel sensore di rilevazione dei dati del cronotachigrafo digitale posizionato sulla scatola del cambio' e ''. Oltre a questo è saltata fuori anche la manomissione del sistema che limita le emissioni di gas nocivi del mezzo, motivo per cui nei confronti del camionista sono scattate la sospensione della patente, la denuncia e la maxi multa da 4.000 euro.