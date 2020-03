Coronavirus, gli autotrasportatori non si fermano: ma la dignità non è garantita

E' quindi evidente come il provvedimento di chiusura dei locali, applicato anche agli Autogrill, stando alle segnalazioni oggi raccolte, di fatto impedisce agli operatori del trasporto che viaggiano, ricordiamolo, dovendo rispettare per legge tempi precisi di guida e di sosta, anche solo di potersi rinfrescare e riposare.

In questi giorni complessi e drammatici per il nostro Paese è chiesto a tutti i cittadini di agire con senso di responsabilità, di fare rinunce e di rispettare l'invito a non uscire di casa.Alcune categorie necessariamente devono andare al lavoro, certamente il personale sanitario - veri eroi di questa epidemia -, ma anche i gestori di servizi di prima necessità, chi lavora nei supermercati o nelle farmacie. E tra le categorie di lavoratori che non possono fermarsi vi sono gli autotrasportatori e i corrieri.Sono loro infatti a garantire il trasporto delle merci nell'industria che non è stata fermata dai Decreti del Governo e sono loro a rifornire materialmente gli scaffali dei supermercati. per non fare mancare beni di prima necessità ad una popolazione già fortemente provata dalle restrizioni imposte dal coronavirus.Parliamo di persone che sono in strada H24 e che oggi sono costrette a lavorare purtroppo senza vedere spesso garantita nè la loro sicurezza nè la loro dignità.Penso, ad esempio, alla scelta di chiudere gli Autogrill in autostrada dopo le 18. Come fossero punti di ritrovo come tutti gli altri, ma che invece - lungi dall'essere ritrovi della movida - per gli autotrasportatori rappresentano luoghi indispensabili per riposare, per mangiare e per utilizzare i servizi igienici.Oggi più che mai questa categoria meriterebbe una attenzione ed un interessamento particolari e invece, come spesso accade, sono considerati poco più di niente.