Coronavirus, autotrasporto: proroga sospensione divieti circolazione

Nuova proroga alla sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Grazie al decreto firmato oggi dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, potranno circolare anche durante le festività pasquali, da venerdì 10 a martedì 14 aprile.

La proroga avrà validità sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Confermata anche fino a nuova disposizione governativa, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.

Il provvedimento firmato oggi reso ancora una volta necessario per far fronte all’emergenza Coronavirus e superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico.



Il Decreto:

Articolo unico



1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa

complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in

altri giorni dell’anno 2020, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n.

578, è sospeso per i giorni 10, 11, 12, 13 e 14 aprile, ferma restando la sospensione del predetto

calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dal decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di

trasporto internazionale di merci.



2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del

Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata

conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od

associazione interessati.



Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.