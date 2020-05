'Coronavirus, Seta deve sanificare posti guida a ogni cambio autista'

'Con l'avvio della cosiddetta fase 2 purtroppo Seta che gestisce il trasporto pubblico a Modena e Provincia, ha mostrato lacune rispetto alle norme di sicurezza previste dal Dpcm. Nello specifico non viene effettuata la pulizia-disinfezione del posto di guida dell'autista ad ogni cambio autista come riportato chiaramente dal Dpcm bensì solamente la sera e in taluni casi a qualche capolinea'. A intervenire sulla situazione dei mezzi pubblici nella Fase 2 è il segretario del sindacato Orsa trasporti, un sindacato approdato a Modena alla fine dello scorso anno e che conta già una cinquantina di iscritti tra i 250 autisti tesserati nelle 7 sigle sindacali.'Invitiamo dunque sia Seta che la Agenzia della Mobilità ad attuare correttamente le misure imposte dai protocolli vigenti - chiude il sindacato Orsa - al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio nei luoghi di lavoro'.