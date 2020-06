Cartelle esattoriali: le novità del Decreto Rilancio

Nel decreto Rilancio sono state sospese le cartelle esattoriali fino al prossimo 31 agosto: se ne riparlerà a settembre. Per le notifiche riguardanti gli atti di accertamento, invece, viene tutto rinviato al 2021. Inoltre, slittano alla fine dell’estate anche i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio a carico di imprese e professionisti.Facciamo il punto su queste novità ne Lo spazio che sa, approfondimento settimanale in collaborazione con U.Di.Con Emilia-Romagna, in studio Maria Chiara DominiciSpazio informativo in collaborazione con U.Di.Con. Emilia-Romagna 'realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018'.