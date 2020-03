Viaggi annullati per coronavirus: chi ha diritto al rimborso

Cosa succede se il volo viene annullato oppure se decido di non partire a causa dell'emergenza Covid-19? E per gli altri servizi pagati e che non possono essere utilizzati?Interrogativi al centro della nuova puntata dello spazio settimanale di approfondimento Lo spazio che sa in collaborazione con U.di.Con Emilia-Romagna. Interrogativi che trovano una risposta anche nel nuovo decreto emenato per fronteggiare l'emergenza coronavirus, che prevede rimborsi peracquistati da persone in condizioni di impossibilità creata dalla situazione di emergenza. Ovvero inle persone residenti, domiciliate o raggiunte da un provvedimento di allontanamentole persone che hanno programmato, individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;le persone che hanno programmato, anche culturali, ludici, sportivi e religiosi sul territorio nazionale. Attenzione perché il decreto prevede in questi casi, ma non del biglietto della manifestazione o dell'evento cancellato;le persone che hanno acquistato un biglietto conin seguito alla situazione emergenziale Covid-19.